Europa League in tv | guida completa al primo turno dei playoff Partite orari e dove vederle

Roma, 12 febbraio 2025 – Dopo sole due settimane ritorna l', con ildella fase. Domani saranno impegnate 16 squadre: alle 18:45 andranno in scena Union SG – Ajax, Midtjylland – Real Sociedad, Ferencvaros – Viktoria Plzen e Fenerbache – Anderlecht, mentre alle 21 sarà la volta di Paok – FCSB, AZ – Galatasaray, Twente - Bodø/Glimt e Porto – Roma. I giallorossi, quindi, cercheranno il colpo grosso all'Estadio do Dragao contro una squadra tutt'altro che banale, che può essere una vera e propria mina vagante della competizione. La Roma per partire col piede giusto Dopo aver terminato la fase campionato con la buona vittoria per 2-0 ai danni dell'Eintracht Francoforte davanti al pubblico di casa e aver chiuso al quindicesimo posto nel maxi-tabellone, Ranieri e i suoi non vogliono assolutamente abbandonare la competizione già nella fase, e cercheranno di indirizzare il doppio confronto verso di loro già dalla sfida di domani, che andrà in scena lontano dall'Italia.