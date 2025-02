Cataniatoday.it - Etna, tremore vulcanico in aumento: allerta "rossa" per il traffico aereo

Ildell'è nuovamente in risalita. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha emesso un avviso Vona (Volcano observatory notice for aviation) di colore rosso, elevando a massima l'per il settore aeronautico, in relazione a possibili rischi.