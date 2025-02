Tg24.sky.it - Etna, intensa attività esplosiva: chiusi 3 settori dell'aeroporto di Catania. VIDEO

Nelle ultime ore un'eruttivaha provocato l'emissione di cenere vulcanica. A seguito'eruzione, in particolare del cratere sud-est, l'Unità di crisi ha disposto la chiusura di treFontanarossa di. Si tratta degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a nord-est e ad est del vulcano (A2, A3 e A3 bis). La Sac, società che gestisce lo scalo catanese, ha dichiarato che "al momento non è prevista nessuna restrizione al numero dei movimenti da e per l’di", invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in. L'del vulcano è sotto osservazione'Ingv. L'Già nella giornata di ieri, il frontea colata stava avanzando nella valle tra il cono principale del 1610 e l'antico cratere Monte Pecoraro.