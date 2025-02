Thesocialpost.it - Etna, intensa attività esplosiva: blindati 3 settori dell’aeroporto di Catania

A causa dell’eruttiva del vulcano, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura di tredello spazio aereo nei pressidiFontanarossa. La società di gestione dello scalo ha specificato che “al momento non è prevista alcuna restrizione al numero di voli da e per l’aeroporto”, invitando comunque i passeggeri a verificare lo stato dei propri voli con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. L’eruzione, localizzata principalmente nel cratere di sud-est, ha generato una significativa emissione di cenere vulcanica, monitorata costantemente dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).L’ha prodotto una colata lavica che si sta dirigendo verso valle, avanzando tra il cono principale del 1610 e l’antico cratere Monte Pecoraro.