Essilux | proposto dividendo a 395 euro per azione

Lapresse.it - Essilux: proposto dividendo a 3,95 euro per azione

Milano, 12 feb. (LaPresse) – In occasione dell’Assemblea Annuale che si terrà il 30 aprile 2025, il Consiglio di Amministrdi EssilorLuxottica proporrà agli azionisti di approvare il pagamento di unpari a 3,95per. Agli azionisti sarà offerta la possibilità di percepire ilin denaro o in azioni di nuova emissione (scrip dividend). La data di stacco sarà il 7 maggio 2025 e ilsarà pagato – o le azioni emesse – a partire dal 5 giugno 2025. Lo comunica EssilorLuxottica in una nota che accompagna la diffusione dei risultati economico-finanziari 2024.