EssilorLuxottica | utile netto 2024 a 235 miliardi ricavi in crescita del 3%

Nelha registrato undi 2,35, indel 3% rispetto ai 2,28dell'anno precedente. Isalgono a quota 26,5rispetto ai 25,3 precedenti e nel solo quarto trimestre sono in aumento del 9,2% a cambi costanti. Il margine operativo adjusted è al 17% a cambi costanti e il dividendo proposto è di 3,95 euro per azione, con opzione di dividendo in azioni, lo stesso dell'anno precedente. Ilè stato "un altro anno di successi straordinari, il quarto consecutivo didel fatturato in linea con i nostri obiettivi, con una forte accelerazione nel quarto trimestre, grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business, e con utili di gruppo che raggiungono ancora una volta livelli record", commentano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di