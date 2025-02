Feedpress.me - Esplosione nel Cuneese, un morto e due donne intossicate: illesi padre e due figli che erano usciti per andare in pizzeria

Un uomo con disabilità motorie , di cui al momento non sono state rese note le generalità, èschiacciato sotto le macerie e duesono rimastenell’che ha colpito questa sera una casa unifamiliare in via Roma a Martiniana Po , in provincia di Cuneo , probabilmente a causa di una fuga di gas . L’ha provocato il crollo parziale dell’edificio , ma.