Esplosione deposito Eni di Calenzano, procura indaga per inquinamento ambientale

Eni diperEni di, provincia di Firenze, del 9 dicembre scorso costata la vita a cinque persone. Nell’ambito delle indagini ladi Prato ha “conferito incarico di consulenza tecnica per individuare se l’evento e le condotte successive abbiano prodotto.Lo rende noto ladi Prato con una nota firmata daltore capo Luca Tescaroli.Intanto, rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, stanno meglio i due feriti più gravi ricoverati a Pisa nella terapia intensiva del Centro ustioni della Aoup: “Hanno superato la fase acuta e stanno meglio.Uno di loro è già stato trasferito all’ospedale di Livorno, dove proseguirà le cure, e l’altro, non più in prognosi riservata, è stato trasferito all’ospedale di Potenza per iniziare un percorso di riabilitazione”.