Quotidiano.net - Esplosione a Martiniana Po (Cuneo): persone sotto le macerie di una casa

, 12 febbraio 2025 – Ci sarebberoledi un’abitazione crollata aPo, nel Cuneese, dopo una violenta. Secondo una prima ricostruzione la deflagrazione sarebbe legata allo scoppio di una bombola del gas. Sul posto, in via Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Barge, supportati da un'autoscala. I soccorritori starebbero valutando le condizioni di un ferito, una seconda persona risulterebbe dispersa, mentre una terza sarebbe stata localizzata ma non raggiungibile per il rischio crolli. Notizia in aggiornamento