Superguidatv.it - Esibizione di Rose Villain a Sanremo 2025: dal pubblico ‘Si na pret’, cosa vuol dire il termine napoletano?

Leggi su Superguidatv.it

al Festival diha stupito tutti con un vestito rosso aderente mentre ha sceso le scale del teatro Ariston. Giusto un momento prima che la cantante iniziasse la sua, dalla sala si è sentita una tipica espressione in. Ma chesignifica ‘Si na pret‘ detto a? Scopriamolo insieme.e l’apprezzamento dalcon ‘Si naNon solo canzoni e look stravaganti. La prima serata del Festival di, in onda su Rai1 martedì 11 febbraio, ha visto un omaggio a Ezio Bosso e un video di Papa Francesco per la pace. Tra gli ospiti (Jovanotti) e i co-conduttori (Gerry Scotti e Antonella Clerici) mentre a esibirsi sono stati i cantanti che hanno scelto outfit particolari.Se gli uomini hanno optato per lo smooking (chi ha petto nudo e chi con un colore eccentrico), le donne hanno preferito il nero.