ESCLUSIVA IN – Jacobelli | Inter chi segue il calcio sa! Zielinski occhio alla metamorfosi

Il giornalista Xavierha parlato in-News.it. L’andamento del doppio confronto con la Fiorentina, le ambizioni in Champions League dei nerazzurri, le ingiuste critiche a Simone Inzaghi e la crescita di Piotrsono stati i temi affrontati., l’ha vinto una partita importantissima, contro la Fiorentina, dopo la brutta sfida dell’andata. Come escono i nerazzurri dal doppio confronto con i viola?Intanto bisogna dire che l’ha giocatori impegnati su più fronti, chiamati a giocare ogni tre giorni, quindi ci poteva stare una sconfitta così evidente dal punto di vista del risultato e del gioco. Di fronte a una grande Fiorentina, ci sono state troppe critiche mosse nei confronti di Inzaghi e della sua squadra. Chiil, sa benissimo che quando si va in campo ogni tre giorni la questione è quella della condizione fisica e della condizione mentale.