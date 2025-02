Ilrestodelcarlino.it - Esce dall’auto in A14, falciato davanti al papà

Una tragedia quasi senza spiegazione quella che si è consumata, nella notte tra lunedì e martedì, sull’autostrada A14, in direzione sud. A perdere la vita il 29enne marchigiano Matteo Caucci. Ma torniamo ai fatti, in alcuni punti ancora oscuri. Il 29enne, che aveva trascorso due giornate in un hotel del centro di Bologna, lunedì, verso sera, si era ricongiunto con ilper rientrare, in macchina, ad Ancona, città natale di Matteo che, però, ora viveva nell’ascolano, a Monteprandone. Verso mezzanotte e diecie figlio, partiti da poco, si trovavano sull’autostrada A14, in prossimità di Colunga, al confine tra San Lazzaro e Ozzano. A un certo punto, all’altezza del chilometro 27, il 29enne Caucci avrebbe chiesto al padre, che guidava, di fermarsi con urgenza per alcuni bisogni fisiologici impellenti.