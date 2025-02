Tarantinitime.it - Esami gratuiti per tutti, ecco il Villaggio della Salute

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoSabato 15 febbraio la prima edizione dell’iniziativa rivolta ai cittadini. Attenzione al sociale e prevenzione le linee guida del progetto messo in campo da una squadra di farmacisti.Un’intera giornata per accedere, gratuitamente, ad una serie didi grande importanza. Perché la prevenzione può davvero fare la differenza. Debutta con questi presupposti la prima edizione del “”, in programma a Taranto sabato 15 febbraio dalle ore 9 alle 18, in piazza Maria Immacolata.Ecg, emocromo, emoglobina glicata, glicemia, moc, pannello lipidico, pressione, esame audiometrico e spirometria: sono questi glifondamentali ai quali ognuno potrà sottoporsi.gli esiti saranno refertati al momento da personale specializzato, ad eccezionespirometria che necessita di una valutazione più dettagliata.