Eris Edizioni presenta EDEN 1 0 di AkaB

«EVO, SECONDO TE PERCHÉ QUELLO CHE È IN ALTO NONVUOLE CHE MANGIAMO I FRUTTI DI QUEST’ALBERO?PERCHÉ È UNO STRONZO, ADAMA.»Siamo molto felici di annunciare l’uscita del primo fumetto del 2025:1.0 di. Non sarebbe stato possibile senza la fiducia e la complicità di Associazione, che tiene vivo e in dialogo con il presente il lavoro di uno degli artisti e fumettisti imprescindibili degli ultimi trent’anni.Adama e Evo vivono nell’1.0, sono i primi due prima dei primi due, i primissimi due, la versione di prova, quella da perfezionare. Intorno a loro: il nulla e un albero di melograno. La coppia esplora dilemmi esistenziali mentre cerca risposte a domande pragmatiche, perché hanno una lingua che sa dire tutte le parole del mondoma non hanno le braccia? Adama ha fiducia e positività, Evo è un caustico pessimista, entrambi sono sempre totalmente sinceri.