Agi.it - Era pronto ad uccidere, arrestato un 15enne di un gruppo satanista e neonazista

Leggi su Agi.it

AGI - Un ragazzo di 15 anni è statodalla Digos della Questura di Bolzano essendo ritenuto un membro di unterroristico suprematista attivo in Alto Adige. Gli agenti hanno dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minorenni del capoluogo altoatesino con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, fabbricazione ed utilizzo di ordigni esplosivi, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati due computer, uno smartphone, un'ascia e materiale che conferma la sua militanza in unsuprematista. Il minore si era unito a undi estrema destra ed era molto attivo su vari canali Telegram.