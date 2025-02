Lanazione.it - Equitazione: senesi e aretini sul podio dell’Endurance ad Arezzo

, 11 febbraio 2025 – Grande successo per amazzoni e cavalieriche hanno preso parte alla due giorni di gare didisciplina Endurance, all’Equestrian Centre sabato 8 e domenica 9 febbraio. Si trattava della prima tappa del Campionato Toscano e della prima gara internazionale della stagione. Un percorso che si è snodato lungo i campi e i canali della Valdichiana aretina. Presenti per le premiazioni del sabato Federico Scapecchi assessore allo sport del comune die Valentina Vaccari consigliera della provincia di. La domenica alle premiazioni erano presenti i massimi dirigenti della federazione italiana sport equestri: Marco Di Paola presidente nazionale Fise, Marco Innocenti presidente Fise Toscana, oltre alla presenza del delegato per l’di campagna Massimo Bencini.