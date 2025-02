Oasport.it - Equitazione: Global Champions League 2025 piena di italiani. Presenti Guadiano, Casadei, Pezzoli e Grimaldi

Leggi su Oasport.it

Dopo l’annuncio di Emanuele Camilli nella line up dei Riesenbeck International, i roster delle squadre che comporranno ladi salto ostacoli, il circuito più importante e prestigioso del panorama equestre, ha visto tantissime squadre trovare accordi con cavalieri e amazzoni.Emanuele Gaudiano farà parte dei Rome Gladiators, andando idealmente a prendere il posto che l’anno scorso è stato di Lorenzo De Luca, mentre Giacomocompleterà il suo passaggio dai Mexico Amigos, che quest’anno non fanno più parte della competizione, ai Doha Falcons venendo inserito in lista in quota Under 25.Ma non è tutto, perché nei Paris Panthers saranno addirittura due le presenze azzurre: quello di Clarae di Guido, che saranno di scena sotto la bandiera della formazione transalpina.