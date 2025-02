Lanazione.it - Ennesimo raid dei vandali, scritte choc nella bacheca dell’Olympia de Gouges

Follonica (Grosseto), 12 febbraio 2025 – “Morte al comunismo”. E poi una serie di svastiche. E’ l’ultimo atto demenziale in ordine di tempo. Questa volta il gesto vile ha pure una doppia valenza. Oltre ad incitare l’odio razziale, l’obiettivo sono state le donne. Sì perché ihanno scritto quelle frasi sulladi Olympia de, in piazza del Mercato coperto. “Si tratta di un vile attoco – ha iniziato Francesco Ciompi, capogruppo di Follonica a Sinistra – che ha colpito ladel Centro antiviolenza Olympia de. L’incisione didenigratorie come “morte al comunismo” e simboli di odio come la svastica su uno spazio destinato a sostenere le vittime di violenza rappresenta un attacco non solo all’associazione, ma all’intera comunità che si impegna per la tutela dei diritti e la promozione della parità di genere”.