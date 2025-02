Sport.quotidiano.net - Empoli, con l’Udinese sarà una prova fisica. I friulani hanno più centimetri in difesa

di Simone CioniNel posticipo dell’ultima giornata di Serie Aè riuscita ad uscire indenne dal Diego Armando Maradona di Napoli con merito, pareggiando 1-1 al termine di una prestazione solida ine coraggiosa in ripartenza sfruttando soprattutto il baricentro alto del primo tempo, che le ha permesso di recuperare diversi palloni interessanti nelle metà campo avversaria (più di contenimento invece la ripresa in cui ha dimostrato alcuni limiti di qualità in fase di ripartenza). Insomma quello che attende l’domenica prossima alle 15 a Udineun altro avversario estremamente complicato, in cui con una rosa ancora ridotta all’osso (mano pesante anche del Giudice Sportivo che ha squalificato per due turni Marianucci dopo la ‘lieve’ reazione contro il Milan nei confronti di Gimenez) la squadra di D’Aversa dovrà cercare di limitare i punti di forza bianconerindo allo stesso tempo a mettere in campo i propri.