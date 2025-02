Ilfattoquotidiano.it - “Elon Musk sul palco di Sanremo? No. Non avrebbe qualcosa di interessante da dire, non lo conosco, non è mio amico”: la risposta di Carlo Conti a Enrico Lucci

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quandosi aggira per la sala stampa dicome inviato di Striscia la notizia, le domande toccano sempre o quasi temi o personaggi legati alla politica e all’attualità. Se ieri il giornalista aveva chiesto a Elodie se voterebbe mai votato Mi (ricevendo comeun “nemmeno se mi tagliassero una mano”), oggi al conduttoreha chiesto se farebbe salire sul: “No, non vorrei un colpo a effetto del genere”. Al che la ribattuta di: “Perché ha fatto il saluto nazista ed èdei post nazisti tedeschi?”. Ilttore artistico risponde così: “dida? No. Lo? No. È mio? No“. Insomma, una cosa è certa: non vedremo il patron di Tesla tra Malgioglio e Frassica.Il riferimento diè al discorso fatto dadurante la cerimonia di insediamento di Donald Trump, quando il magnate ha alzato il braccio verso i sostenitori di Trump radunati alla Capital One Arena di Washington D.