Elodie incanta Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7 e annuncia due eventi negli stadi

Total look Pradaè in gara alla 75ª edizione del Festival dicon7, il brano inedito che ha presentato per la prima volta sul palco dell’Ariston. Scritto da Davide Petrella, Davide Simonetta e la stessa, con la produzione di Hunter/Game, il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da mercoledì 12 febbraio01:30, insieme al videoclip ufficiale.Un brano tra tradizione e sperimentazione elettronica7 unisce le due anime di: da una parte, la profondità della grande tradizione della musica italiana; dall’altra, un sound dark e ipnotico, influenzato dall’elettronica. Il brano racconta la fine di una storia d’amore intensa e tormentata, esplorando il momento esatto in cui il dolore si dissolve e lascia spazio alla consapevolezza della crudeltà dell’amore.