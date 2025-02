Thesocialpost.it - Elodie attacca Giorgia Meloni: “Ecco quanti voti le fa guadagnare ogni volta che lo fa”

L’ennesima stoccata politica dicontro la presidente del Consiglioha scatenato reazioni accese sui social. La cantante, nota per le sue posizioni politiche distanti da quelle della premier, è caduta nella provocazione dell’inviato di Striscia la Notizia, Enrico Lucci, che spesso sottopone politici e personaggi dello spettacolo a domande spiazzanti.ha dichiarato che non voterebbe per laneanche se le tagliassero una mano. Ma i social non la perdonano.Critiche sui social tra politica e lookDopo l’intervista,è stata infatti criticata dagli utenti, molti dei quali non hanno apprezzato l’ennesima presa di posizione politica durante un evento musicale. “Ma siamo a Sanremo o al Festival della Casa del popolo?”, ha commentato un’utente su X. Più pungente un altro spettatore, che ha postato un’immagine provocatoria con la scritta: “Non votereineanche se mi tagliassero una mano”.