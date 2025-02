Ravennatoday.it - Elezioni amministrative 2025, Ravenna in Comune pronta a scendere in campo: si discutono programma e candidature

Leggi su Ravennatoday.it

Si entra sempre più nel vivo della campagna elettorale verso le prossimeche determineranno il futuro sindaco di. E in lizza per la guida di Palazzo Merlato c'è pure la lista civicainche si riunirà in assemblea venerdì 21 febbraio, dalle ore 20.30.