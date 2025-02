Lanazione.it - Eleonora Duse, un viaggio nel mito

Nella saletta cinema del Pecci, stasera alle 20,30 sarà presente l’attrice/regista Sonia Bergamasco (nella foto) che presenterà il documentario da lei diretto, sulla grande figura dell’attrice, in conversazione con Caterina Pagnini dell’università di Firenze. La partecipazione è consentita con l’acquisto del biglietto del cinema. ", the greatest", questo il titolo del documentario, ricostruisce ed indaga nella forte personalità dellache, con il suo talento, ha cambiato il mestiere dell’attore ispirando Lee Strasberg nella creazione dell’ Actors Studio di New York. Dellache ha calcato i palcoscenici di mezzo mondo, esistono solo un film muto, qualche ripresa del suo funerale e qualche foto sbiadita. Nonostante tutto, ildellavive e sopravvive a cent’anni dalla morte.