Elden Ring Nightreign, svelate le edizioni speciali con prezzi e contenuti, ecco dove prenotarle

FromSoftware e Bandai Namco hanno svelato le variedi, atteso spin-off dell’acclamato action RPG open world. Oltre alla conferma della data di uscita, prevista per il 30 maggio 2025, sono state annunciate tutte ledisponibili, conesclusivi per i fan più appassionati.Tra statue da collezione, steelbook e colonna sonora, c’è molto da scoprire per chi desidera immergersi ancora di più nell’universo ditutti i dettagli su, bonus e. In seguito al trailer con la data di uscita, abbiamo scoperto chesarà disponibile in quattro versioni principali:Standard Edition (39,99€): include il gioco base e il gesto bonus “It’s Raining” per chi preordina.Deluxe Edition (54,99€): oltre al gioco, include un DLC post-lancio, un artbook digitale e la mini colonna sonora.