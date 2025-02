Game-experience.it - Elden Ring Nightreign, FromSoftware annuncia la data di uscita con un nuovo trailer

Bandai Namco ehanno finalmenteto ladidi, una nuova avventura cooperativa ambientata nell’universo di. Il gioco arriverà quindi il 30 maggio 2025 su PC, PS5, Xbox Series XS e PS4, portando con sé un’esperienza completamente nuova incentrata sulla cooperazione tra giocatori.L’annuncio è stato accompagnato da unufficiale e dall’apertura dei preorder, mentre la stampa ha potuto pubblicare le prime anteprime dopo aver testato il gioco. Inoltre, i giocatori potranno provare il titolo in anteprima grazie al Network Test, disponibile dal 14 al 16 febbraio su invito.Come leggiamo su PlayStation Blog,si presenta come un titolo standalone, il che significa che non sarà necessario possedere il gioco originale per giocarlo.