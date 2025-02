Effetto Trump | trovati documenti su JFK

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.30 L'Fbi ha trovato più di 2.400 nuovirelativi all'assassinio di John F. Kennedy, dopo che il presidente degli Stati Uniti,Donaldha emesso un ordine esecutivo per rilasciare tutte le informazioni relative al caso. I, che ammontano a piu' di 14.000 pagine, non sono stati resi pubblici e fanno parte di prove "inedite", secondo una dichiarazione dell'agenzia riportata dai media statunitensi.ha foimato analogo provvedimento per Martin Luther King Jr. e per l'ex procuratore generale Robert F. Kennedy.