Lanazione.it - Educazione ambientale . Studenti spezzini si qualificano alla finalissima del Green Game

Quattro scuole spezzino staccano il biglietto per la finale della 12ª edizione del, il progetto dedicato all’che ha coinvolto le scuole di Spezia e provincia, trasformando la sostenibilità in un’esperienza divertente e formativa. Promosso dai consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imbggi (BIorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea), l’iniziativa sta appassionandoe docenti, avvicinandoli al tema della raccolta differenziata e del riciclo. Il tour “digitale” ha coinvoltoe studentesse del Cappellini-Sauro con ottimi risultati: la classe 2BTL ha ottenuto il pass e rappresenterà l’Istitutofinale azionale, lunedì 5 maggio a Rimini. Stesso percorso per le classi 2B dell’alberghiero Casini, 1S Soc San dell’Einaudi-Chiodo e 1C del liceo statale ’Mazzini’ che hanno superato brillantemente la fase eliminatoria passando in finale.