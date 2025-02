Eccomi sono pronta Sanremo 2025 quelle parole di Barbara D’Urso per Carlo Conti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sta facendo discutere parecchio ciò che è successo poco prima dell’inizio diha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e in tanti hanno immaginato che ce l’avesse in qualche modo con. Infatti, sicuramente ci ha messo dell’ironia in questo filmato, eppure il messaggio lanciato potrebbe nascondere altro.Si è parlato tanto die della sua momentanea assenza dalla televisione. C’era chi avesse ipotizzato che potesse andare a, mastate fatte scelte differenti. Ciò che ha mostrato la conduttrice per molti è interpretabile come una sorta di frecciatina a, ma andiamo a scoprire insieme perché.Leggi anche: “Avete visto che ha fatto?”. Fedez a: la reazione di Chiara Ferragni, la stoccata diAnche stavoltanon ha trovato posto al Festival, quindi la pubblicazione del video social suè parso come una stoccata a, sebbene non lo abbia mai nominato esplicitamente.