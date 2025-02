Formiche.net - Ecco perché la riforma dell’export militare resta necessaria. Parla Festucci

Leggi su Formiche.net

Sulle esportazioni della difesa, il fatto che a scegliere sia il governo è un fatto di democrazia industriale, e ladella legge 185/90 andava esattamente in questa direzione. Considerarlo, invece, una diminuzione del controllo governativo sul tema è un fatto di pura demagogia. È netto nella sua analisi Carlo, segretario generale della Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), sulla decisione della maggioranza di rimandare l’approvazione alle modifiche della legge approvate dal Consiglio dei ministri che prevedevano, tra le altre cose, che il rilascio delle autorizzazioni non sia più in capo all’ufficio dell’Uama (alla Farnesina) ma al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento e per la difesa, il cosiddetto Cisd, presieduto dal presidente del Consiglio e costituito dai ministri dei vari dicasteri interessati.