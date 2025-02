Ecco la figlia Sanremo 2025 Antonella Clerici sul palco e gli occhi del pubblico su Maelle

Leggi su Caffeinamagazine.it

La serata inaugurale del Festival diha vistotornare suldell’Ariston come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti e Gerry Scotti. La conduttrice ha portato con sé non solo la sua consueta energia, ma anche alcuni momenti personali e ironici che hanno arricchito la serata. Tra ildell’Ariston, gli spettatori più attenti hanno notato la presenza di, lasedicenne di.>> “Avete visto che ha fatto?”. Fedez a: la reazione di Chiara FerragniLa giovane, nata nel 2009 dalla relazione con Eddy Martens, è apparsa per un breve istante durante le riprese, mostrando quanto sia cresciuta e diventata una giovane donna affascinante. “è cresciuta, una vita fa era su quelpiccola piccola, piango”, scrive un utente sui social.