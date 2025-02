Formiche.net - Ecco il soft power del Piano Mattei che piace all’Africa. Valditara in Egitto

Ilentra nel vivo della sua realizzazione e ad accelerare il processo di attuazione ci pensa Giuseppeche ha messo in campo un progetto ambizioso in collaborazione con partner istituzionali italiani ed internazionali. Grazie anche a una sinergia con la Farnesina e con Confindustria, gli studenti italiani sono volati al Cairo, in, per realizzare Villaggio Italia, il primo nel suo genere. Tecnologie avanzate, pedagogia, meccatronica, turismo, tessile, energia, agroalimentare, sanità digitale e un solo comune denominatore: la capacità italiana di esportare dialogo e benessere.Il porto d’approdo è l’ma l’obiettivo è il Mediterraneo e, soprattutto, l’Africa dove l’Istruzione italiana vuole giocare un ruolo centrale nelle sfide per in corso che vedono protagoniste le principali egemonie.