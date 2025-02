Liberoquotidiano.it - Ecco cosa c'è da da imparare dalle lusinghe di Byd alla filiera italiana

Un manager italiano, per anni al fianco di Sergio Marchionne, che critica la Ue per il green deal, promette sostegno alle case automobilistiche europee e dà speranza all'indotto della nostra componentistica. Le mosse di Alfredo Altavilla, advisor per l'Europa del colosso cinese delle auto elettriche Byd, meritano attenzione. Soprattutto da parte di chi si ostina ad affidare i mercati locali (come ha fatto Stellantis finocacciata di Carlos Tavares e come fanno moltissime aziende internazionali) a manager stranieri che saranno pure bravissimi, ma si muovono come elefanti in una cristalleria, creando diffidenza e ostilità. Sgombriamo il campo da sovranismi e nazionalismi. Qui non sono in gioco gli ideali, ma le idee. E i cinesi, a quanto pare, stanno diventando superiori anche in questo.