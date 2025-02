Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Sansepolcro, in Coppa per il sogno Serie D

In attesa del big-match di domenica prossima contro la Narnese, ilstacca per un giorno la spina da un campionato diumbra nel quale non riesce a operare lo strappo in testa alla classifica. Oggi c’è da pensare allaItalia di categoria, con l’andata del primo turno della fase nazionale, che corrisponde agli ottavi. Un’altra strada per arrivare a conquistare laD e di ciò è pienamente consapevole l’Urbania, avversaria di scena al Buitoni (calcio d’inizio alle 15), che su questa competizione ripone in larga parte le ambizioni della stagione, dal momento che in campionato divide la quinta posizione con la Sangiustese, a 14 punti di distanza dalla capolista Maceratese. La squadra di Simone Lilli ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i bianconeri, che per l’occasione non possono disporre dello squalificato attaccante Pasquali.