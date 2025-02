Sport.quotidiano.net - Eccellenza femminile. Coppa Italia, in campo il 19 per le semifinali

Il comitato marchigiano della Federcalcio ha ufficializzato il calendario dellediMarche. L’andata si giocherà alle 15 di mercoledì 19 febbraio: si confronteranno Arzilla-Recanatese e Maceratese-Mandolesi; le gare di ritorno sono state fissate per mercoledì 5 marzo alle 15. Al termine delle gare di andata e ritorno sarà dichiarata vincente la formazione che nei due incontri avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate l’arbitro procederà direttamente a fare eseguire i calci dei rigore secondo le modalità previste dai regolamenti. È stata inoltre fissata la data per la finale della manifestazione che si disputerà alfederale Paolinelli di Ancona, in via Schiavoni, il calcio d’inizio sarà dato alle 20.