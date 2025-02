Lanazione.it - "E’ un momento importante. Siate curiosi, fate domande"

"E’ attraverso latà che si impara e si migliora il nostro modo di essere". E’ questo il messaggio che ha voluto lasciare la direttrice del Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, Daniela Cardelli, all’inizio del primo appuntamento dei tirocini formativi degli studenti. "Non abbiate difficoltà durante il tirocinio a fare– ha proseguito –. Insieme alla formazione che avete già fatto èche impariate come si utilizzano i dispositivi ai fini della vostra sicurezza. Il tirocinio è unmoltonelle nostre professioni perché rappresenta il 30% dei crediti formativi universitari, quindi é un impegnoperché la nostra professione si basa sull’apprendimento basato sull’esperienza che si traduce in tre fondamenti: osservare, imitare e rielaborare dopo che si è provato, successivamente alle competenze acquisite nelle lezioni accademiche.