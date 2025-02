Lanazione.it - E’ sempre un testa a testa Real boys-Vecchia Guardia

Resta aperta la sfida per il primato nel girone Piazza Mercatale dell’Opes Toscana Calcetto traC5, entrambe vittoriose rispettivamente contro Masterfurious (8-5) e Il Vergè (5-0) nell’ultimo. Andiamo con ordine. Nel match trae Masterfurious, Campanile è il protagonista assoluto con una straordinaria prestazione da quattro gol, supportato dalle reti di Bali, Cepele e Russo. Il Masterfurious prova a rimanere in partita con le marcature di De Luca, Geloso e Mastrogiacomo, ma non basta. LaC5 domina Il Vergè grazie ai gol di Ciappi, Gabrielli, Kobali e alla doppietta di Targetti. Finisce 5-0. Pioggia di reti tra Vecchie Glorie e Dinosauri: il match si chiude con un roboante 4-9. Per le Vecchie Glorie segnano Diodato, Festa, Pasquariello e Pecoraro, ma i Dinosauri conquistano i tre punti grazie alle doppiette di Allori e Andrea Milani, alla tripletta di Calamai e ai gol di Diddi e Francesco Milani.