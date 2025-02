Ilfattoquotidiano.it - “È quella settimana dell’anno….”: il messaggio di Ultimo a 5 anni dalla sua sfuriata a Sanremo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unversario che rispolvera vecchie polemiche, ma con un tocco di ironia., a cinquesua discussa partecipazione al Festival di2019, torna a parlare diserata, condividendo su Instagram foto e video della suacontro i giornalisti in sala stampa. Era infatti il 9 febbraio di quell’anno quando Mahmood trionfava con “Soldi“, superando, dato per favorito con il brano “I tuoi particolari“, e Il Volo. Una vittoria che scatenò un putiferio, con accuse di voto pilotato e polemiche sul sistema di votazione., visibilmente amareggiato per il secondo posto, si presentò in sala stampa il giorno dopo la finale visibilmente risentito, dando vita a un acceso confronto con i giornalisti. “La mia vittoria è un’altra e avrà luogo sicuramente dopo il festival di