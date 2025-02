Thesocialpost.it - “È nata”. Tragedia Rovagnati, la notizia emozionante dopo il dramma dell’imprenditor

Leggi su Thesocialpost.it

È venuta alla luce Sofia, la terza figlia di Federica Sironi e Lorenzo, amministratore delegato dello storico salumificio, tragicamente scomparso una settimana fa all’età di 42 anni a causa di un incidente aereo. L’elicottero, che avrebbe dovuto riportarlo dalla sua famiglia a Biassono, in Brianza, si è schiantato nei pressi di Noceto, in provincia di Parma. I funerali di Lorenzo si svolgeranno venerdì alle 14 nella chiesa di San Martino a Biassono, sede dello stabilimento principale della. Indagini in corso sulle cause dell’incidente Le indagini per determinare le cause dell’incidente aereo continuano. L’elicottero, che si è schiantato a soli 500 metri dal decollo il 5 febbraio, è al centro di un’inchiesta che cercherà di chiarire se lasia stata causata da un errore dei piloti (Flavio Massa e Leonardo Italiani, entrambi deceduti nell’incidente), da un difetto di costruzione o manutenzione, o se ci siano stati fattori esterni coinvolti.