È Fedez la sorpresa della seconda serata di Sanremo 2025

Dopo l’esordio boom, Carlo Conti si rilassa e lancia ladiin cui è affiancato da tre co-conduttori e si esibiscono 15 Big. Nella classifica provvisoria determinata da Televoto e Giuria delle radio ci sono Giorgia, Simone Cristicchi, Achille Lauro, Lucio Corsi e, che è la vera. Bianca Balti, senza capelli per la chemioterapia e senza parrucca perché è vero che non vuole essere a«come malata di cancro», ma neanche vuole nasconderlo: «Che emozione incredibile, c’ero già stata con Fabio (Fazio, ndr) ma non mi ero divertita», dice.Maxi fiocco rosso, strascico di 50 metri, paillettes: in fatto di look Malgioglio, che è alla soglia degli 80 anni, non ha rivali.