Due tragedie in Lombardia, ritrovati i corpi di due uomini in due differenti stazioni ferroviarie. Si indaga sul doppio giallo

Oggi, 12 febbraio, un uomo è stato investito nella stazione di Vanzago, in provincia di Milano, da un treno. Nella stessa giornata è stato fatto un tragico ritrovamento vicino ai binari della ferrovia di Desenzano del Garda.Due morti sospetteAlla stazione di Vanzago la centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza dellaha inviato sul posto gli operatori dell’1-1-8, che sono arrivati sul posto verso le 11:45 con un’ambulanza e un’automedica, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, di cui non sono state rese note le generalità. Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco e la Polizia Ferroviaria, che ha avviato le indagini per chiarire cos’è successo esattamente.L’altrosi è consumato invece nei pressi dei binari della ferrovia di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 33enne residente nel veronese.