Due posti in Rhenus Dall’It alle vendite

Sales executive outdoor, 1 posto Sede di lavoro: Buccinasco. Codice offerta Afolmet: 90098. Contratto: indeterminato, full time 39 ore. La risorsa perLogistics Spa, società di spedizioni e logistica, si occuperà di acquisizione nuovi clienti e gestione clienti già in portafoglio. Retribuzione commisurata al profilo + buoni pasto da 6 euro. It project manager, 1 posto Sede di lavoro: Buccinasco. Codice offerta Afolmet: 90099. Contratto: determinato/indeterminato, full time 39 ore. La risorsa perLogistics Spa si occuperà di assistere nella ricezione e comprendere le necessità dei bisogni aziendali legati ai sistemi informatici, supportare le analisi di fattibilità del progetto It. Retribuzione: Ral fino a 35mila euro + buoni pasto da 6 euro. Per informazioni sulle offerte: Afolmet.