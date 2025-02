Iodonna.it - Due giovani grintose che con la loro canzone raccontano l'importanza del consenso nelle relazioni affettive

Due ragazze, una grande amicizia e la passione in comune per la musica: ecco chi sono Vale Lp e Lil Jolie. Un duo affiatato che, dopo aver partecipato a Sanremo, si è ritagliato uno spazio da protagonista nella sezione Nuove Proposte con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Le due cantanti, che debutteranno sul palco mercoledì 12 febbraio, in conferenza stampa hanno parlato di amore, rispetto, sentimenti e. Vale Lp e Lil Jolie: «Con noi sul palco “Una nessuna e centomilia”» X Leggi anche › A che ora finisce ogni sera Sanremo 2025? Chi sono Vale Lp e Lil e Lil Jolie, Nuove proposte di Sanremo 2025 con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amoreVale Lp e Lil Jolie, visibilmente emozionate davanti ai giornalisti, hanno descritto ilbrano come molto personale.