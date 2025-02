Ilrestodelcarlino.it - Dubbi e ombre nella casa dei Rosmer

Uno testo di Henrik Ibsen del 1886 che descrive le contraddizioni che viviamo nel nostro presente in uno scenario che si ripetestoria. È ‘Ladei’,sholm, che sarà portato in scena, da domani sera a domenica, al Teatro Storchi di Modena da Elena Bucci e Marco Sgrosso. Gli attori, che ne curano anche il progetto e l’elaborazione drammaturgica nonché la regia, rileggono uno dei drammi più significativi di Ibsen, componendo un viaggio attraverso le stanze segrete di unache diventa simbolo di relazioni,, inquieti sguardi sul futuro. Una politica intessuta di intrighi, prepotenze e menzogne perpetrate sia in nome della conservazione che del cambiamento, rapporti di convenienza travestiti da felicità che si nutrono di ambizione, e crimini. Ma ‘Ladei’ è anche un dramma sui sentimenti, quelli potenti che muovono la misteriosa Rebecca West, interpretata da Elena Bucci, giunta come governante e, dopo il suicido della moglie di Johannes(Marco Sgrosso), rimasta come compagna di quest’ultimo.