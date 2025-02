Lanazione.it - Droghe, l’emergenza silenziosa. Siringhe nel parco di San Rocco: "Ritrovamento da non tacere"

Brutta sorpresa ieri mattina nelSandi Luni. Nel corso delle consuete attività di pulizia, gli operatori comunali hanno raccolto una quantità insolita di. Unche preoccupa il sindaco Alessandro Silvestri e tutta l’amministrazione. "È la triste cartina di tornasole - dichiara - di un fenomeno che ci preoccupa molto. Perché ci dice che per il consumo non si sceglie una zona nascosta, ma un luogo frequentato e illuminato". Da quando sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza dell’area, ricorda il sindaco, ilè infatti luogo di incontro di genitori con i bimbi che imparano ad andare in bicicletta, anziani che trovano tranquillità, proprietari di cani che scorazzano felicemente. "Ovviamente tutto questo avviene di giorno - precisa Silvestri - mentre l’uso diè un’attività notturna.