Dragon Trainer | il trailer ufficiale in italiano del live-action

Universal Pictures International Italy ha svelato ilindi, reinterpretazionedel film che ha dato inizio alla saga amata in tutto il mondo. Il film arriverà nei cinema il 13 giugno 2025.Ecco il:Dal tre volte candidato all’Oscar® e vincitore del Golden Globe Dean DeBlois, il visionario creativo dietro l’acclamata trilogia animata di DreamWorks.Sulla selvaggia isola di Berk, dove vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, Hiccup (Mason Thames; Black Phone, Per tutta l’umanità) è diverso dagli altri. Figlio geniale ma sottovalutato dal capo Stoick l’Immenso (Gerard Butler, che torna a dare voce al personaggio della serie animata), Hiccup sfida secoli di tradizione stringendo un’insolita amiciza con Sdentato, un temibile drago Furia Buia.