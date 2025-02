Dragon Trainer | Berk prende vita nel trailer ufficiale

Leggi su Universalmovies.it

Dopo il lancio dello spot al Super Bowl, l’attesa versione live action diapproda in rete grazie al.Iloffre uno sguardo alla battaglia tra vikinghi e draghi, ma soprattutto all’inizio dell’amicizia tra Hiccup e Sdentato, un’amicizia che cambierà per sempre la celebre isola di. Il, inoltre, mette in mostra nel dettaglio parte della performance di Gerard Butler, questa volta non solo impegnato nel ruolo di doppiatore.Il lancio nelle sale italiane diè fissato per il 13 giugno 2025, attraverso il marchio Universal Pictures. In fondo alla pagina potete trovare anche il posterItalianoNote di ProduzioneDal tre volte candidato all’Oscar® e vincitore del Golden Globe Dean DeBlois, il visionario creativo dietro l’acclamata trilogia animata di DreamWorks, arriva una straordinaria reinterpretazione live-action del film che ha dato inizio alla saga amata in tutto il mondo.