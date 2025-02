Quotidiano.net - Dragon Ball, i retroscena di un noto villain e le possibili conseguenze per la saga

Roma, 12 febbraio 2025 –Daima è una serie anime tratta dal manga ‘’, scritta e illustrata da Akira Toriyama, che ne ha seguito anche la storia. Ambientata un anno dopo la sconfitta di Majin Bu inZ, è incentrata su Goku e i suoi compagni mentre si addentrano nel misterioso Mondo Demoniaco dopo essere stati trasformati in bambini per via di una cospirazione. In uno dei recenti episodi c’è stata anche una rivelazione, con alcuni dettagli, legati al passato di Darbula, portando il cattivo in una luce ancora più buia di quanto emerso fino ad allora. Racconta anche che gli eroi hanno avuto una fortunata opportunità di combatterlo e che avrebbe potuto essere una minaccia molto peggiore di quanto non fosse già. Darbula, chi è ilDarbula è stato il Re del Regno Demoniaco, diventato subordinato del mago Babidy.