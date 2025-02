Biccy.it - Drag Race Italia 4 confermato, l’annuncio in diretta da Sanremo

Leggi su Biccy.it

Priscilla e Dimitri Cocciuti, rispettivamente host e showrunner diin questi giorni si trovano aper degli eventi correlati al Festival e, ospiti a Radio Marte, hanno annunciato che la quarta stagione è in arrivo.A domandadella speaker: “Quando ricomincia?“, Dimitri Cocciuti ha così risposto: “Stiamo per tornare, torniamo prestissimo! Così mi riprendo la mia Priscilla“. “Questa è la prima volta che Dimitri Cocciuti fa questa dichiarazione pubblica“, ha commentato la. Il video potete trovarlo qua sotto:meride embed="25818"Questa non è la prima volta che Dimitri Cocciuti e Priscilla parlano della quarta stagione distuzzicando i fan su un ipotetico ritorno. “Il 2025 porterà altri regali” ha scritto lo showrunner in un post che parlava proprio di DRI; “Ancora un po’ di pazienza” ha invece risposto Priscilla a chi le ha chiesto quando sarebbe uscita la quarta stagione.