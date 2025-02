Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Doha 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Sarae Jasminehanno cominciato con il piede giusto la loro settimana nel WTA 1000 di: le azzurre, teste di serie numero 3 del tabellone, hanno superato nettamente all’esordio la norvegese Ulrikke Eiker e la rumena Monica Niculescu con il punteggio di 6-3 6-2.Sulla carta sarà abbordabile anche turno dei quarti di finale contro la russa Alexandrae l’ungherese Fanny: questa coppia è al primo torneo in coppia e all’esordio ha superato a sorpresa il duo formato da Mladenovic e Zhang e si è ripetuta contro Muhammad e Schuurs, spuntandola al supertiebreak. Non ci sono chiaramente precedenti.Una settimana che acquisisce ancora più importanza per Jasmine, che oggi è uscita malamente dal torneo di singolare, sconfitta con il punteggio di 6-2 6-2 da un’incontenibile Jelena Ostapenko: bisognerà incanalare la rabbia accumulata per l’eliminazione proprio in vista del doppio, visto che il tabellone può dare una mano.